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Россиянам рассказали, чем могут быть опасны консервы

Диетолог Соломатина: консервы промышленного изготовления могут привести к развитию рака

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Диетолог Елена Соломатина заявила, что в ряде консервов может быть добавка, способная спровоцировать серьезные заболевания, включая онкологию. Об этом эксперт рассказала радио «Sputnik».

По ее словам, некоторые вещества вызывают у людей повышенное давление. Врач-диетолог уточнила, что консервы можно поделить на два типа: домашнего приготовления и промышленного. Оба варианта могут представлять опасность для здоровья при регулярном употреблении, обратила внимание Соломатина.

«В консервах много соли, но мало кто об этом думает и ограничивается условным кусочком огурчика или помидорчика, когда открывает банку. Чрезмерное употребление соли задерживает жидкость в организме, то есть может спровоцировать повышение давления у людей, которые к этому склонны, и даже гипертонический криз», — сказала диетолог.

Еще обилие соли в консервах пагубно скажется на метаболических процессах, добавила врач.

«Если домашние консерванты достаточно безобидны, то есть еще промышленные. В них, как правило, добавляют бензоат натрия», — предупредила Соломатина.

Именно подобные консервы могут вызвать развитие онкологического заболевания в связи с повышенной концентрацией бензоата в составе, заключила диетолог.

Ранее нутрициолог назвал условие смертельной опасности помидоров.

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