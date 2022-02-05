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Лавина накрыла двух человек на Сахалине

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РИА «Новости»

Лавина накрыла двух человек в Сахалинской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Инцидент произошел рано утром 5 февраля при проведении инженерных работ на ООО «Солнцевский угольный разрез» в Углегорском районе — предприятие добывает уголь, входит в состав «Восточной горнорудной компании».

Незадолго до инцидента четверо рабочих производили демонтаж трубы в районе реки Полтавской. Двое из них оказались под снегом, еще двое выбрались самостоятельно. Всего в спасательных работах участвовали 77 человек и 12 единиц техники.

К настоящему времени спасатели извлекли обоих пострадавших, их жизнь в безопасности.

«Один из рабочих госпитализирован, жизни и здоровью остальных ничего не угрожает. На месте ситуацию контролировал глава Углегорского района Дмитрий Цуканов. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь», — сообщили в ведомстве.

Ранее на Камчатке в горных районах объявили опасность схода лавин.

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