Грузовой самолет Ту-204 экстренно вернулся в Шереметьево

Грузовой самолет, возвращавшийся в Шереметьево в Подмосковье из-за сработавшего датчика, сел в аэропорту. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«В 5.30 мск самолет сел штатно», — сказал он.

Известно, что у самолета после вылета из Шереметьево в Лейпциг сработал датчик неисправности шасси. Экипаж принял решение вернуться. В аэропорт направлены силы московского пожарно-спасательного гарнизона.

Ранее в Сочи пассажирский лайнер попытался приземлиться на посадочную полосу, но вынужден был снова набрать высоту из-за сильного ветра. Инцидент попал на видео.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в международном аэропорту Белгорода. По данным Telegram-канала «112», речь идет о лайнере авиакомпании «Red Wings». Отмечается, что самолет прилетел в Белгород из Москвы.