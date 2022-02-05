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В Балашихе рухнул пешеходный мост, есть пострадавшие

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В подмосковной Балашихе в ночь с 4 на 5 февраля рухнул пешеходный мост, перекрыв шоссе в обе стороны. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, пострадал как минимум один человек. На опубликованных кадрах запечатлен сильно поврежденный самосвал, на кабину которого, вероятно, рухнул мост.

Как сообщает ТАСС, именно самосвал с поднятым кузовом опрокинул пешеходный мост. Инцидент произошел на Горьковском шоссе. По предварительным данным, пострадал водитель грузовика.

Уточняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Балашихе двоих детей и женщину госпитализировали после падения льда.

По данным прокуратуры Московской области, сосулька упала на женщину с двумя детьми 5 и 8 лет. Ведомство уже организовало проверку по данному факту.

Следственный комитет по Московской области также возбудил уголовное дело по факту получения женщиной и двумя детьми травм в результате падения на них наледи. Следователи планируют выяснить, какие меры были приняты должностными лицами для исключения подобных ситуаций.

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