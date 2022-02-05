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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Bloomberg по ошибке объявил о «вторжении» России на Украину, а затем удалил заголовок

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Министерство обороны Украины

Агентство Bloomberg на своем сайте выпустило заголовок о «вторжении» России на Украину, затем признало ошибку и удалило его, сообщается на сайте агентства.

«Мы подготавливаем заголовки для многих сценариев, и заголовок «Россия вторгается в Украину» был непреднамеренно опубликован сегодня около 16:00 по восточному времени [0.00 мск] на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке. Заголовок удален, мы выясняем причину произошедшего», — говорится в сообщении.

Как пишут американские СМИ, пользователям, которые «нажимали на сногсшибательную историю», показывали страницу с ошибкой.

По словам Ольги Лаутман, российского аналитика,, которая разместила скрин в Twitter, вводящий в заблуждение заголовок о российско-украинском конфликте оставался на главной странице Bloomberg в течение 30 минут.

В последние месяцы на Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению.

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило, что граждане страны несколько раз чаще начали выводить свои накопления в другие страны на фоне новостей в СМИ о том, что Россия якобы готовится к «вторжению» на территорию страны.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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