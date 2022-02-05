Назван симптом рака, проявляющийся во время приема пищи

Быстрое насыщение во время приема пищи является одним из признаков рака поджелудочной железы, заявили в благотворительной организации Pancreatic Cancer UK. Об этом сообщает британская газета Daily Express.

В публикации сказано, что пациенты с раком поджелудочной железы испытывают проблемы с глотанием из-за быстрого насыщения во время еды. Среди других признаков этого заболевания врачи призвали обратить внимание на озноб, повышенную температуру и на общее состояние слабости. Также в числе симптомов находится беспричинная потеря аппетита, проблемы с пищеварением и частое чувство тошноты.

Однако наличие одного или нескольких перечисленных симптомов не всегда указывает на рак. При этом в случае их обнаружения следует прежде всего проконсультироваться с лечащим врачом.

Также в публикации говорится, что данный тип рака имеет самый низкий процент выживаемости из-за сложной диагностики. Большинство ранних признаков сложно распознать, из-за чего пациенты обращаются к специалистам при уже запущенных стадиях.

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