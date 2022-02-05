В США семейную пару обвинили в обезглавили собственных детей и удерживании их тел дома

В городе Ланкастер, штат Калифорния родители обвиняются в том, что обезглавили двух детей-подростков, после чего заперли двух оставшихся в живых сыновей с их телами. При этом семейная пара не признает свою вину. Об этом пишет The Sun.

По данным следствия, в ноябре 2020 года 34-летний Морис Джуэл Тейлор обезглавил двух своих детей: 13-летнюю девочку и 12-летнего мальчика. В течение нескоких дней их тела находились в доме. Мужчина показывал их двум другим своим сыновьям 8 и 9 лет. При этом мальчиков держали в отдельных комнатах без еды.

Полиция прибыла к дому Тейлора после того, как он некоторое время не работал, а также сообщений о возможной утечке газа и обнаружила трупы. Тейлору были предъявлены обвинения в убийстве, а также в жестоком обращении с детьми — в общей сложности ему грозит до 57 лет тюрьмы.

Первоначально власти не считали мать детей, Натали Бротвелл подозреваемой, но в 2021 году она была арестована, и ей предъявлены те же обвинения.

Оба обвиняемых остаются за решеткой с установленным залогом в размере $4,2 млн и должны вернуться в суд 15 февраля.

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