Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Балашихе рухнул пешеходный мост, есть пострадавшие 05:35
В России разработают гибридные двигатели для аэротакси и конвертопланов 05:28
Штурмовики Су-25СМ перебазированы из России в Белоруссию для грядущих... 05:19
Bloomberg по ошибке объявил о «вторжении» России на Украину, а... 05:02
Назван симптом рака, проявляющийся во время приема пищи 04:59
Колосков рассказал, за счет чего Россия обыграла Украину на ЧЕ... 04:54
Александр Емельяненко опубликовал новый философский пост 04:48
Американские ученые объяснили редкую неуязвимость к ВИЧ 04:46
США осудили Россию из-за решения по Deutsche Welle 04:43
Стали известны спортсмены, которые выступят за Россию в смешанной эстафете... 04:42

В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в РФ

Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная: пик заболеваемости COVID-19 может наступить в феврале

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Валерий Мельников/РИА «Новости»

Эксперт Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что пик заболеваемости коронавирусом в России, вероятно, наступит в феврале — в ближайшие пару недель. Об этом сообщает РИА «Новости»

«В ближайшие две-три недели, вполне вероятно, «омикрон» станет доминирующим и в регионах, так как он добрался уже почти до всех субъектов РФ», — сказала Пшеничная.

Она предупредила, что на пике показатели заболеваемости могут быть «очень высокими», однако не исключено, что после пика может начаться резкое снижение, — как и в других странах.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что однозначного ответа на вопрос, может ли переболевший «омикроном» заразиться «дельтой», нет.

Также она рассказала, что карантин для контактировавших с заболевшими отменят из-за особенностей «омикрона». Попова добавила, что люди в возрасте от 20 до 30 лет чаще всего подвержены заражению «омикрон»-штаммом коронавируса — они, как правило, имеют большое количество контактов.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть