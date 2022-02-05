В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в РФ

Эксперт Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что пик заболеваемости коронавирусом в России, вероятно, наступит в феврале — в ближайшие пару недель. Об этом сообщает РИА «Новости»

«В ближайшие две-три недели, вполне вероятно, «омикрон» станет доминирующим и в регионах, так как он добрался уже почти до всех субъектов РФ», — сказала Пшеничная.

Она предупредила, что на пике показатели заболеваемости могут быть «очень высокими», однако не исключено, что после пика может начаться резкое снижение, — как и в других странах.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что однозначного ответа на вопрос, может ли переболевший «омикроном» заразиться «дельтой», нет.

Также она рассказала, что карантин для контактировавших с заболевшими отменят из-за особенностей «омикрона». Попова добавила, что люди в возрасте от 20 до 30 лет чаще всего подвержены заражению «омикрон»-штаммом коронавируса — они, как правило, имеют большое количество контактов.