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МФЖ призвала Европу не использовать СМИ в качестве оружия и «футбола»

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Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

В Международной федерации журналистов (МФЖ) обратились к властям европейских стран и призвали их не использовать СМИ в качестве оружия в политическом кризисе между Россией и Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление данной организации.

«Международная федерация журналистов и Европейская федерация журналистов призывают власти стран Европы, где повышенная напряженность вокруг кризиса между Россией и Украиной привела к усилению ограничений и угроз в отношения СМИ, избегать использования СМИ в качестве оружия в этом кризисе. Право на неограниченный доступ к информации — это фундаментальное право», — сказано в заявлении.

В МФЖ добавили, что также просят власти европейских государств не использовать СМИ «как поле политического футбола».

Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру назвала решение России в отношении немецкого телеканала Deutsche Welle несоразмерным и противоречащим «самому духу принципов и обязательств организации в отношении свободы СМИ». Она также призвала российские власти пересмотреть свой подход и «не наказывать журналистов за законное осуществление своей профессиональной деятельности».

3 февраля Министерство иностранных дел РФ объявило об ответных мерах на запрет вещания телеканала RT DE в ФРГ. В частности, речь идет о закрытии корреспондентского пункта немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в России.

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