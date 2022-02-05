Кубинец устроил драку в магазине в Балашихе из-за двух бутылок водки

Кубинец попытался ограбить супермаркет в Балашихе и с разводным ключом в руках напал на охранника магазина. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Сообщается, что 25-летний Мигель хотел украсть из магазина две бутылки водки, две пачки сока, дезодорант и мыло. Когда кубинец попытался покинуть магазин, его остановил охранник и попросил оплатить товар.

После этого кубинец достал разводной ключ и бросился на охранника, который отбился от молодого человека продуктовой тележкой.

Мигель был задержан полиций, против него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге между посетителем магазина и кассиром произошел конфликт, в результате которого посетитель, не желавший надеть маску, кинул в сотрудника банку сметаны.

Конфликт между безмасочником и сотрудником торговой сети попал на видео. Перед этим кассир попросил надеть маску на лицо для обслуживания, однако мужчина не стал выполнять это условие. Посетитель магазина скрылся с места. Кассир получил ссадины, к нему приехала скорая помощь. Также пострадавший написал заявление в полицию.