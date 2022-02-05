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Минздрав изменил порядок выдачи больничных для пациентов с COVID-19 и ОРВИ

Минздрав: больничный для пациентов с COVID-19 и ОРВИ будет открываться дистанционно на 7 дней

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Срок больничного для пациентов с коронавирусной инфекцией сокращается с 14 до 7 дней, при этом листок нетрудоспособности оформляется дистанционно. Об этом говорится в приказе Минздрава России.

Уточняется, что через 7 дней после получения положительного теста врач связывается с пациентом и, если тот чувствует себя хорошо, больничный будет закрыт. Если же болезнь не отступила, то больничный будет продлен еще на неделю.

Помимо этого, больничный по ОРВИ также можно получить просто «по звонку», сообщив о наличии симптомов – кашля и насморка. Листок нетрудоспособности откроют дистанционно на 7 дней.

«Настоящий приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования», — говорится в документе.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство не планирует вводить дополнительные ограничения из-за коронавируса. Лидер страны пояснил, что это связано с особенностью течения болезни при штамме «омикрон». Также он отметил, что «никаких локдаунов» в связи с распространением штамма «омикрон» «не намечается».

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