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Российское представительство ответило на критику ОБСЕ решения Москвы по Deutsche Welle

Российское представительство возмутилось из-за реакции ОБСЕ на решение Москвы по Deutsche Welle

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Boris Grdanoski/AP

Россия возмущена словами представителя ОБСЕ о мерах Москвы в отношении немецкого телеканала Deutsche Welle. Об этом заявили в российском представительстве при ОБСЕ, передает ТАСС.

«С возмущением прочитали комментарий представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Т. Рибейру относительно ответных мер, принятых российской стороной в отношении «Дойче велле». Налицо неприкрытая избирательность в прочтении мандата и демонстрация крайнего непрофессионализма, а также откровенной политической ангажированности в оценке ситуации, — говорится в комментарии постпредства России.

В представительстве подчеркнули, что сделают серьезные выводы из сказанного.

Кроме того, указала российская сторона, представитель ОБСЕ в ситуации с RT De промолчала о попрании Германией принципов свободы выражения мнений.

Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру назвала решение России в отношении немецкого телеканала Deutsche Welle несоразмерным и противоречащим «самому духу принципов и обязательств организации в отношении свободы СМИ». Она также призвала российские власти пересмотреть свой подход и «не наказывать журналистов за законное осуществление своей профессиональной деятельности».

3 февраля Министерство иностранных дел России объявило об ответных мерах на запрет вещания телеканала RT DE в ФРГ. В частности, речь идет о закрытии корреспондентского пункта немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в России.

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