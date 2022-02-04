Роскомнадзор может ограничить YouTube в России из-за RT

Роскомнадзор (РКН) рассматривает введение экономических ограничений в отношении американского видеохостинга YouTube за систематическую блокировку каналов российских СМИ, в том числе канала RT DE — RT auf Sendung. Об этом сообщает газета «Известия».

Экономические ограничения рассматриваются в рамках закона «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», который предусматривает в том числе запрет на размещение рекламы, поисковую выдачу, ограничение платежей и переводов денег.

О том, что российская сторона готова ввести ограничения и штрафы против YouTube и немецких СМИ в России, в конце января писала газета «Коммерсантъ». Причиной соответствующих мер источник издания называл отказ Германии дать телеканалу RT DE лицензию на вещание и удаление видеохостингом YouTube трех каналов RT.

В перечень санкций может войти «ограничение размещения рекламы немецких компаний в российских онлайн-СМИ», «жесткие штрафные санкции» в отношении платформы YouTube.

Информацию о том, что Москва готова применить ответные меры против YouTube, а также немецкие СМИ в России, подтвердил и источник ТАСС в правительстве. По его словам, могут быть введены «штрафы для YouTube, ограничение в распространении рекламы немецких организаций в российских онлайн-СМИ, ограничительные меры в отношении немецких СМИ и журналистов».