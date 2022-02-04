В ОБСЕ назвали «несоразмерными» меры России в отношении Deutsche Welle

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру назвала решение России в отношении немецкого телеканала Deutsche Welle несоразмерным и противоречащим «самому духу принципов и обязательств организации в отношении свободы СМИ». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

«Введение ответных действий против СМИ и наказание журналистов за законное осуществление своей профессиональной деятельности только по политическим мотивам является несоразмерным и противоречит самому духу принципов и обязательств ОБСЕ в отношении свободы СМИ. Я призываю российские власти пересмотреть свой подход», — заявила представитель ОБСЕ.

Ранее подобную позицию высказал представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. Он назвал это «плохим, неприемлемым» решением.

3 февраля Министерство иностранных дел России объявило об ответных мерах на запрет вещания телеканала RT DE в ФРГ. В частности, речь идет о закрытии корреспондентского пункта немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова позже объяснила, что RT DE может вести вещание на территории 33 европейских стран, включая Германию. При этом RT лицензирован в Сербии, а его вещание ведется из Москвы.