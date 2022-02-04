Британская газета The Sun опубликовала интервью со снайпером украинским «снайпером-добровольцем» Еленой Белозерской после видео, на котором показано, как она убивает ополченцев в Донбассе.

В интервью женщина обещает «убивать и дальше», если Россия решит вторгнуться на Украину. По данным издания, на ее счету как минимум 10 подтвержденных убийств.

К материалу прилагается видео, на котором запечатлен вид из ее тепловизионного ночного прицела, а после она совершает несколько выстрелов по целям. Уточняется, что видео было снято в Донбассе в 2017 году. Тогда она застрелила двоих человек.

Ранее издание Forbes писало, что 92-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая в августе 2014 года в боевых действиях на юго-востоке Украины, будет «оборонять наиболее уязвимую от российских атак вторую столицу Украины – город Харьков».

В последние месяцы на Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению.