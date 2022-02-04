В Москве машина Росгвардии попала в ДТП

В Москве автомобиль Росгвардии попал в ДТП, девушка-водитель другой машины в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Авария произошла в районе Отрадное на пересечении улиц Римского-Корсакова и Декабристов. По словам очевидцев, росгвардейцы ехали на красный свет. Владелица автомобиля Kia получила травму головы, ее осматривают медики.

Ранее семь человек пострадали после того, как автобус с пассажирами врезался в столб в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

Инцидент произошел на улице Гагарина в районе Храма Воскресения Христова. По предварительным данным, водитель 1986 года рождения не справился с управлением и въехал на опору освещения. Сейчас на месте происшествия работают полицейские.

В октябре прошлого года в Красноярском крае опрокинулся рейсовый автобус. Инцидент произошел на участке федеральной трассы «Енисей» недалеко от Дивногорска Красноярского края. В результате пострадали пять человек. Всего в маршрутном транспортном средстве находилось 38 человек.