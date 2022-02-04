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Учителя ОБЖ, обматерившего и ударившего школьника, просят не увольнять

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В Иркутской области правоохранители проверяют видеозапись конфликта между школьником и учителем ОБЖ в местной школе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Видеоролик был снят еще в январе 2021 года. На кадрах педагог оскорбляет ученика при одноклассниках, употребляя при этом ненормативную лексику. Также он хватает подростка и бьет его по голове, при этом школьник громко умоляет прекратить.

В ходе ссоры учитель дал ребенку подзатыльник, однако тогда конфликт был урегулирован, сообщили в администрации. Там же подчеркнули, что педагог вел себя непозволительным образом, хотя педагогом он работает уже 20 лет.

Следователи начали доследственную проверку по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Вместе с тем ученики просят не увольнять педагога. Также под постом в группе школы «ВКонтакте» есть комментарии, где говорится о том, что класс на видео выводит на конфликты и других учителей.

«Учитель с большой буквы. Иногда строгий, но чаще всего веселый», — пишет один из учеников.

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