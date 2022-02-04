Общий ущерб из-за беспорядков в Казахстане превысил 15 млрд рублей

В Казахстане 1573 объекта пострадало в результате беспорядков в начале января, сообщает «Sputnik Казахстан» со ссылкой на местное МВД. Общая сумма ущерба составила более 88 млрд тенге (более 15,5 млрд рублей).

Среди них зафиксировано 1502 объекта бизнеса (магазины, кафе, рестораны, АЗС, охотничьи магазины, ломбарды) и 765 единиц автотранспорта (551 служебных машин и 124 гражданских).

Как сообщили в прокуратуре страны, более 800 человек были задержаны после беспорядков, из них 113 граждан были ранее судимы.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что некоторые представители бандитских группировок, участвовавших в январских беспорядках в Алма-Ате, проживали в дорогом отеле.

Протесты в городе Жанаозен Мангистауской области начались 2 января после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.