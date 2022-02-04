Австралийка приютила в доме огромного паука с улицы

В дом жительницы Австралии забрался огромный паук, который остался там жить, пишет издание The Dodo. Сама женщина не против такого соседства и рада, что у нее появился питомец.

Как рассказал Аннет Грей, паук забрался в ее дом еще в прошлом году, удивив своими внушительными размерами. Впрочем, женщину это не испугало, наоборот, она была рада гостю, дав ему кличку Шарлотта.

Шарлотта — паук-охотник, который вырастает до внушительных размеров, но для человека этот вид не опасен.

«Мы наблюдали, как паук рос весь этот год. Он совсем нас не беспокоит, а еще ест всех жуков», — рассказал Джейк, сын Аннет.

И если Аннет и сыну паук пришелся по душе, то друзья семьи такому питомцу не рады и стараются пореже заходить в их дом. Некоторые из знакомых предлагали австралийке даже сжечь дом, но женщина не собирается прогонять Шарлотту.

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