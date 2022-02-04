Убийц пятилетней костромчанки привезли в Москву для экспертизы

Двух обвиняемых в убийстве и изнасиловании пятилетней девочки в Костроме этапировали в Москву, чтобы проверить их на вменяемость. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Еву Меркачеву.

«Денис Герасимов и Вадим Беляков доставлены в Москву. Их привезли в ночь на 3 февраля и поместили в СИЗО «Бутырка». Пока каждый из них сидит в одиночной камере. После карантина их поместят в психиатрическую больницу «Бутырки», а оттуда отправят в центр им. Сербского на психолого-психиатрическую экспертизу», — рассказала она.

По информации «МК», злоумышленники пожаловались, что в СИЗО Костромы с ними плохо обращались.

Ранее сообщалось, что вечером 4 января двое мужчин похитили ребенка у Дома культуры, где работала ее мама.

Преступники привели ее в старое общежитие, которое находится в нескольких минутах от Дома культуры, где изнасиловали и убили. Тело девочки обнаружили в этой комнате в сумке. Мужчин разыскали и предъявили им обвинения в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве, в зависимости от роли каждого.

Оба преступника признались в содеянном. Одним из них оказался 44-летний педофил-рецидивист Денис Герасимов — его привлекали за изготовление детской порнографии и педофилию, второй — 24-летний подельник Вадим Беляков — был судим за кражу денег с банковского счета.