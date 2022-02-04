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Главу предприятия Минэнерго задержали по делу о хищении 25 млн рублей

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Сотрудники полиции задержали исполняющего обязанности главы подведомственного Минэнерго предприятия по подозрению в хищении в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительной информации, сумма ущерба превышает 25 млн рублей.

Как сообщал ранее »КоммерсанЪ», в ходе совместной операции столичной полиции и ФСБ, 3 февраля в столичном аэропорту Домодедово был задержан глава Федеральной энергосервисной компании Николай Мягких.

По информации издания, Мягких , возглавляя один из важнейших ФГУПов министерства, оказался замешан мошеннической схеме по продаже машин ведомственного автопарка. Так, с помощью фиктивной оценки стоимость автомобилей занижалась на 90%, но продавались они по реальной цене.

Уточняется, что Мягких отрицает свою вину, однако следователи намерены просить суд об аресте.

В Минэнерго в свою очередь уточнили, что МВД и ФСБ пресекли незаконную деятельность лиц из числа руководства подведомственной министерству «Федеральной энергосервисной компании».

Ранее Черемушкинский суд Москвы приговорил к 8,5 годам колонии строгого режима экс-оперуполномоченного по ОВД оперативно-разыскного отдела Московской областной таможни ФТС России Юрия Князева. Он признан виновным в получении взятки в размере €27 тысяч.

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