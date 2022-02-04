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Глава СПЧ попросил передать дело Мусаевой на федеральный уровень

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mansur_solltaev/Instagram

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился в Следственный комитет РФ с просьбой передать дело Заремы Мусаевой, жены бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, из регионального управления ведомства в федеральное. Об этом сообщается в Telegram-канале СПЧ.

«Риторика с обеих сторон приобрела крайне острый характер, вплоть до публичных заявлений должностных лиц Чеченской Республики с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых. В сложившейся ситуации ход и результаты расследования уголовного дела в отношении Заремы Мусаевой могут быть дискредитированы и оценены обществом как предвзятые и необъективные. Чтобы нивелировать этот негативный эффект и существенно снизить градус напряженности, считаю полезным передачу расследования уголовного дела в отношении Заремы Мусаевой», — говорится в письме.

Дело предлагается передать либо следователям Главного следственного управления СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу, либо следователю Центрального аппарата СК России. Глава СПЧ в документе ссылается на ч. 6 ст. 152 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

В настоящее время Мусаева находится под стражей. Ее обвиняют по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» и арестовали на два месяца.

Вечером 20 января вооруженные люди в масках — предположительно, сотрудники МВД из Чечни, ворвались в квартиру Янгулбаева в Нижнем Новгороде. Под предлогом постановления чеченского следствия о принудительном приводе Янгулбаева и его жены Заремы на допрос, они увезли супругу судьи, не дав ей одеться и взять необходимые лекарства. Мотивы предполагаемых силовиков могут быть связаны с преследованием в Чечне блогеров, причастных к оппозиционному Telegram-каналу «1ADAT». Один из них — сын пары, правозащитник Ибрагим Янгулбаев.

На него также завели дело — его обвиняют в публичных призывах к террористической деятельности.

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