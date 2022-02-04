Эксперты рассказали, когда россиянам ждать спада заболеваемости коронавирусом

Текущая волна COVID-19 отличается максимальной амплитудой по сравнению с предыдущими, заявил «Газете.Ru» генеральный директор центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

«По моим оценкам, пик госпитализаций стоит ожидать в конце этой недели, а потом заболеваемость постепенно пойдет на спад», – предположил генетик.

Также, по словам врача, в дальнейшем волны коронавируса уже не будут такими масштабными – по крайне мере, количество заболевших однозначно будет ниже.

«То есть сейчас мы наблюдаем не только пик текущей волны, но и высшую точку кривой заболеваемости за всю пандемию», – отметил он.

Ранее власти Москвы сообщили, что уровень госпитализаций пациентов с COVID вырос на 40%, а заболеваемость — на 70%. За прошедшие сутки во всех регионах выявили еще 168 201 случай заражения, а госпитализировали 17 798 пациентов с коронавирусом.