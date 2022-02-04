Стало известно, куда россияне планируют путешествовать летом

Список наиболее популярных городов возглавляет Симферополь: в этот город совершено 16% ранних бронирований, сообщили «Газете.Ru» в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.

На втором месте Москва, куда этим летом уже планируют полететь 14,2% клиентов сервиса, купивших билеты. Третье место занимает Сочи с долей в 10,6%. В список также вошли Санкт-Петербург (10%), Калининград (3,5%), Краснодар (3,2%), Анапа (2,8%), Минеральные Воды (2,1%), Геленджик (1,7%) и Махачкала (1,4%).

Некоторые города из списка для раннего бронирования стали в 2022 году популярнее, чем в прошлом. Так, спрос в Махачкалу возрос более, чем в два раза, в Краснодар — на 60%, а в Симферополь — почти на 30%. Также на 10% стали востребованнее авиабилеты в Санкт-Петербург.

Кроме того, по данным покупок на лето, стоимость авиабилета по стране в одну сторону на человека составляет 7400 рублей. В прошлом году цена в аналогичный период была 8400 рублей.

Среди зарубежных стран лидирует Киргизия с долей бронирований 33,2% от всех зарубежных направлений. Следом идут Турция (12,3%) и Греция (9,5%). Также заранее приобретают авиабилеты на лето в Армению (5,4%) и Черногорию (4,9%).