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Филолог заявила об отсутствии в мире языков без ненормативной лексики

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На сегодняшний день, ненормативная лексика присутствует во всех языках мира. Она выполняет роль усилителя экспрессии высказывания. Но как отметили в пресс-службе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, этот факт не отменяет проблему уместности мата в речи. Об этом пишет ТАСС.

Сообщение выпущено к отмечаемому в мире 3 февраля Дню борьбы с ненормативной лексикой.

Эксперт Юлия Тишкина указала, что ненормативная лексика представляет собой не соответствующий литературной норме пласт слов в языке, который нельзя назвать узким.

В русском языке к этой речи относится не только обсценная лексика (сквернословие), но и жаргонизмы, сленг, просторечия и диалектные выражения и слова.

Но неприличными в большинстве случаев можно назвать только обсценные слова, заключила Тишкина.

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