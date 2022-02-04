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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Роспотребнадзоре назвали средний срок задержки результатов ПЦР-теста

В России средний срок задержки результатов ПЦР-теста составил 3–5 дней

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Средний срок задержки выдачи результатов ПЦР-тестирований на коронавирус по результатам обращений граждан составил от трех до пяти дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные обращений за последние три месяца на горячую линию Роспотребнадзора.

С 21 октября 2021 года по 30 января 2022 года было зарегистрировано свыше 13 тыс. таких обращений.

Операторы единого консультационного центра ведомства предоставляют гражданам информацию и дают рекомендации. Переданные данные используются для проведения оперативных мероприятий и обратной связи с обратившимися.

Горячая линия Роспотребнадзора по вопросам тестирования на коронавирус: 8-800-555-49-43.

Ранее сообщалось, что в России начнут снимать коронавирусные ограничения. Правительство не планирует вводить дополнительные ограничения из-за коронавируса. Наоборот, некоторые запреты будут сняты. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

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