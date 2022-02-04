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Врач назвала неочевидную опасность «омикрон»-штамма коронавируса

Американский врач Свифт: риск заражения «омикроном» увеличивается спустя шесть недель

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию, рискуют заболеть «омикроном» уже через 45 дней после первой болезни. Об этом в эфире радио Minnesota Public рассказал американский эксперт по вопросам вакцинации от COVID-19 в клинике Mayo Мелани Свифт.

«По нашим наблюдениям, в течение первых шести недель после заражения COVID-19 повторное заболевание случается крайне редко. Поэтому люди могут предполагать, что они защищены от инфекции в течение примерно полутора месяцев», — пояснила медик.

По словам Свифт, принято считать, что у переболевших COVID-19 формируется защита от повторного заболевания на протяжении трех месяцев. Однако с появлением «омикрон»-штамма участились случаи повторного заражения менее чем за 90 дней.

Ранее профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что штамм коронавируса «омикрон» обладает повышенной заразностью, поэтому мы можем столкнуться со случаями повторного заражения этим вариантом COVID-19.

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Коронавирус 2019-nCoV
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