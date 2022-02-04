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Женщина выставила мужа на аукцион за пристрастие к рыбалке

В Новой Зеландии ирландка опубликовала аукционный лот с предложением купить ее мужа

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Depositphotos

В Новой Зеландии мать семейства выставила своего супруга на аукцион после того, как он, оставив ее с двумя детьми дома, уехал на рыбалку. Об этом пишет издание Independent.

Ирландка Линда Макалистер в описании лота указала, что муж Джон будет «соблюдать верность, если его накормят и напоят».

Макалистер сообщила о росте, весе, возрасте супруга и перечислила его увлечения, среди которых фигурировали охота и рыбалка. Супруга также добавила, что муж в новой обстановке может «проявлять тревожность, но умеет сам себя успокаивать».

«Обмену и возврату не подлежит», — гласит последнее предложение в описании лота.

Ранее сообщалось, что американка поймала гигантского тунца весом более 272 кг. По словам американки, запоминающаяся рыбалка состоялась в середине октября 2021 года в штате Нью-Гэмпшир. Когда тунец попался на крючок, у женщины ушел час, прежде чем поднять добычу на борт с помощью специального механизированного устройства.

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