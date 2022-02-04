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Вирусолог рассказал, к чему может привести соседство «омикрона» и «дельты» в России

Ученый Аграновский: коронавирус может эволюционировать из-за соседства «омикрона» и «дельты»

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Jerome Delay/AP

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с радио Sputnik рассказал, к чему может привести соседство штамма «омикрон» с другими вариантами коронавируса в России.

По его словам, близкое соседство разных штаммов может стать причиной эволюции коронавируса.

«Омикрон», «дельта» и другие штаммы в одном месте — это нехороший коктейль. Из них может что-то новое получиться. Вероятность этого события тем выше, чем больше будет болеющих людей в нашей популяции», — объяснил ученый.

При этом Аграновский подчеркнул, что возникновение более опасного варианта коронавируса из-за наличия на территории страны разных штаммов является лишь вероятностью. Риск существует, однако совсем необязательно, что события будут развиваться именно в этом ключе.

«Тем более не факт, что возможно эволюционное возникновение варианта вируса, который объединит и высокую летальность, и высокую заразность», — заключил вирусолог.

Ранее профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что штамм коронавируса «омикрон» обладает повышенной заразностью, поэтому мы можем столкнуться со случаями повторного заражения этим вариантом COVID-19.

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