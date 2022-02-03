Попова оценила вероятность заражения «дельтой» переболевшего «омикроном»

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире телеканала «Россия 1», что однозначного ответа на вопрос, может ли переболевший «омикроном» заразиться «дельтой», нет.

«Пока однозначного ответа на такой вопрос нет. Мы очень надеемся, что да, он будет защищать, но сегодня ученые занимаются изучением этого вопроса», — сказала Попова.

Попова также рассказала, что карантин для контактировавших с заболевшими отменят из-за особенностей «омикрона».

Ранее вирусолог рассказал, от чего зависит риск повторного заболевания COVID-19. Он отметил, что пока неизвестно, можно ли после перенесенного «омикрона» снова заразиться им же, но если исходить из общих вирусологических соображений, то иммунитет человека будет держаться от полугода до года.

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в свою очередь заявил, что отличительными симптомами штамма COVID-19 «омикрон» можно считать интоксикацию и лихорадку. Так же он отметил, что инкубационный период у вируса сократился до семи дней.