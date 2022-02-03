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Знакомый угрожавшего изнасилованием экс-фсиновца рассказал, что тот сильно выпивал

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Бывший коллега экс-сотрудника ФСИН Ермека Рамаданова, который на видео угрожал изнасиловать коллег, если не получит повышение в звании, рассказал «Газете.Ru» о его характере. По словам собеседника, пожелавшего остаться анонимным, Рамаданов отличался пристрастием к спиртному, а в последнее время особенно сильно злоупотреблял алкоголем.

«Он начал сильно выпивать, кое-как ушел на пенсию. До этого случая у него тоже уже были загулы. Он то уходил, то восстанавливался. Пьющий товарищ, недавно его даже лишили прав за вождение в нетрезвом виде», – сообщил знакомый.

Кроме этого, Рамаданов «вел себя очень некрасиво» на работе и не проявлял должного уважения к коллегам, пояснил собеседник.

«Не считался с теми, с кем работал. Не знаю, что у него там случилось. Мы даже не понимаем, где он успевал напиваться. Откуда появилось видео, тоже неизвестно», – заключил он.

3 февраля в сети появилось видео, на котором майор Рамаданов в пьяном виде говорит о своем желании получить очередное звание подполковника, а при отсутствии повышения он угрожает «задолбить всю Россию» и »[изнасиловать] своих сослуживцев-полковников».

Впоследствии выяснилось, что до недавнего времени Рамаданов работал в колонии №7 башкирского города Мелеуза. Руководство исправительного учреждения, комментируя инцидент, заявило, что майор был уволен по собственному желанию 27 января.

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