Путин рассказал, будут ли в РФ вводить новые ограничения из-за «омикрона»

Президент РФ Владимир Путин рассказал во время заседания форума «Деловая Россия», есть ли у правительства планы вводить в стране дополнительные ограничения из-за штамма коронавируса «омикрон». Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Вчера вечером только, довольно поздно, обсуждали эту тему с председателем правительства (Михаилом Мишустиным — «Газета.Ru»). Расстались с ним где-то во втором часу ночи, беседовали, в том числе, и по этому вопросу. Нет у правительства таких планов — вводить какие-то дополнительные ограничения», — сказал глава государства.

Он также отметил, что ограничения для лиц, контактировавших с больными COVID-19, возможно, будут отменяться в скором времени.

«Имея в виду особенности течения болезни, связанной с омикроном, с новым штаммом, <…> общий вывод такой, что даже ограничения для так называемых контактных лиц можно в ближайшее время снимать», — заявил Путин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что вопрос о введении всероссийского локдауна не актуален и не обсуждается в Кремле.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснял, что подобная мера была необходима в первую волну пандемии коронавируса, однако сейчас, в условиях появления новых штаммов, смысла в ней нет. Он добавил, что если бы «удалось всех запереть на две недели в квартирах, то действительно вирус бы умер», поскольку вирус может выжить только в человеческой среде.

До этого в ряде Telegram-каналов появилась информация, что в России могут ввести локдаун на фоне пандемии коронавируса.