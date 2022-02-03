Грабителя, влюбившего в себя женщин, арестовали полицейские

Грабитель из Англии по имени Джонатан Кэхилл, влюбивший в себя пользовательниц сети, не смог скрыться от полиции из-за популярности, сообщает Independent. Ранее его фото в соцсетях опубликовали полицейские.

Как рассказали полицейские, из-за того, что фото Джонатана стало вирусным, тому не удалось быстро скрыться и замести следы. Неожиданная популярность среди женщин привела к тому, что беглеца сдали полиции неравнодушные граждане.

Ранее Кэхилла объявили в розыск после того, как он вышел из тюрьмы по УДО в сентябре 2021 года, но нарушил условия освобождения. Сообщается, что после задержания интерес девушек к Джонатану не угас — они до сих пор пишут в его адрес восхищенные комментарии.

Ранее беглец прокомментировал свое фото, опубликованное полицией в Facebook. Беглец написал, что считает себя на снимке весьма привлекательным.