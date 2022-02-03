Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Путин счел необоснованным возбуждение уголовных дел по налоговым делам 19:44
Хоккеист Кузнецов: в Вашингтоне никого из хоккеистов кроме Овечкина не узнают 19:39
В ВОЗ рассказали о распространении нового подвида «омикрона» 19:38
Польша не хочет заключать долгосрочный контракт с «Газпромом» 19:34
Суд отправил под домашний арест инспектора ДПС, сломавшего руку девушке-оперу 19:23
США обвинили террористов в гибели детей при ликвидации главаря ИГИЛ*... 19:17
На Украине расширят производство турецких беспилотников 19:15
Траньков — о ковиде в Пекине: каждый день — как с тарзанки... 19:13
В Подмосковье горит мебельная фабрика 19:11
Турция вновь предложила провести встречу Путина и Зеленского 19:00

Грабителя, влюбившего в себя женщин, арестовали полицейские

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
West Yorkshire Police

Грабитель из Англии по имени Джонатан Кэхилл, влюбивший в себя пользовательниц сети, не смог скрыться от полиции из-за популярности, сообщает Independent. Ранее его фото в соцсетях опубликовали полицейские.

Как рассказали полицейские, из-за того, что фото Джонатана стало вирусным, тому не удалось быстро скрыться и замести следы. Неожиданная популярность среди женщин привела к тому, что беглеца сдали полиции неравнодушные граждане.

Ранее Кэхилла объявили в розыск после того, как он вышел из тюрьмы по УДО в сентябре 2021 года, но нарушил условия освобождения. Сообщается, что после задержания интерес девушек к Джонатану не угас — они до сих пор пишут в его адрес восхищенные комментарии.

Ранее беглец прокомментировал свое фото, опубликованное полицией в Facebook. Беглец написал, что считает себя на снимке весьма привлекательным.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть