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Астрономы предупредили о начале на Земле новой магнитной бури

В РАН предупредили о новой магнитной буре из-за вспышки на Солнце

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Магнитная буря на Земле началась 3 февраля из-за вспышки на Солнце, сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук (РАН).

По информации РАН, к магнитной буре привела вспышка средней силы на Солнце 30 января, которая продолжалась более четырех часов и сопровождалась корональным выбросом массы в сторону Земли.

Согласно классификации, эта магнитная буря считается слабой, однако она способна спровоцировать незначительные нарушения в работе энергосистем и повлиять на пути миграций птиц и животных. В то же время, отметили ученые, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.

В РАН сообщили, что за последние несколько лет январь стал одним из самых насыщенных геомагнитными событиями месяцев. Ученые замечают на Солнце повышенную активность, хотя звезда пока находится на ранней стадии цикла и пик ее активности ожидается лишь в середине 2023 года.

В ноябре прошлого года ученые зафиксировали одну из мощнейших магнитных бурь за последние несколько лет.

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