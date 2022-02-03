Британцу, поранившему руку при попытке убить жену, выплатили компенсацию

Житель Англии, порезавший руку при попытке убить жену, получил компенсацию за травму, пишет LADBible.

36-летний Доринель Коджану в декабре 2015 года был приговорен к 11 годам тюрьмы за попытку убийства своей жены Даниэлы. В ходе пьяной ссоры он схватился за нож и нанес супруге несколько ударов. Женщина выжила, но получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

Медицинская помощь понадобились и самому Коджану, получившему глубокие порезы на руке. Но, по словам Доринеля, врачи не лечили его до того, как он отправился в тюрьму, поэтому подал в суд Национальную службу здравоохранения Англии.

В мае 2021 года суд присудил Коджану £8500, но адвокаты мужчины обжаловали это решение. Юристам удалось увеличить компенсацию до £17500 фунтов.

«Неважно, получил ли он травму, открывая банку с фасолью, в бандитских разборках или при попытке убить свою жену», — говорится в заявлении.

Бывшая жена Коджану возмутилась таким решением суда.

«Это оскорбительно и отвратительно. Этот человек жестокий домашний агрессор, который пытался меня убить. Он получил выплаты, а я не получила ни копейки,» — прокомментировала женщина.

Ранее стало известно, что жертвы сексуальных домогательств со стороны врача сборной США получат $380 млн компенсации.