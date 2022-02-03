В Кемерово собака полтора года ждет умершего хозяина у ковидного госпиталя

В Кемерово заметили собаку, которая полтора года сидит под окнами местного госпиталя, специализирующегося на приеме больных с COVID-19.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, хозяин пса умер в этом медицинском учреждении, но все это время собака не уходит со ступенек отделения и ждет его.

Врачи дали животному прозвище «Хатико» по аналогии с верной собакой из Японии.

Известно, что приютить собаку намеревалась женщина, узнавшая эту историю, но пес наотрез отказался идти с ней и не подпускает близко к себе людей. После этого сотрудники больницы построили для животного будку, чтобы оно не замерзло в холодное время года.

Похожая история произошла в китайском Ухане в 2020 году. Там пес местного жителя, который заразился коронавирусом и впоследствии скончался, три месяца ждал своего хозяина в больнице.