Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Тарасова: вся сборная достойна нести флаг, но кандидатуры Фаткулиной и Шипачёва мне... 16:40
В Чечне прекратили отставку судьи Сайди Янгулбаева 16:37
Хозяйка «самого грустного кота в мире» рассказала его счастливую историю 16:29
В Конго 26 человек погибли после удара молнии 16:29
Сборная России по мини-футболу получит двойные премиальные, если обыграет Украину... 16:28
ВОЗ обнаружила новый подвид «омикрона» в Африке 16:28
Эстония ввела новые санкции против Белоруссии 16:27
Главарь ИГ* был уничтожен в Сирии 16:23
Экс-главу Екатеринбурга Ройзмана госпитализировали 16:18
Великова о перспективах российских фигуристов в командном турнире на ОИ:... 16:15

В Кемерово собака полтора года ждет умершего хозяина у ковидного госпиталя

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
6 рукопожатий Кемерово | Кемерово online/VK

В Кемерово заметили собаку, которая полтора года сидит под окнами местного госпиталя, специализирующегося на приеме больных с COVID-19.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, хозяин пса умер в этом медицинском учреждении, но все это время собака не уходит со ступенек отделения и ждет его.

Врачи дали животному прозвище «Хатико» по аналогии с верной собакой из Японии.

Известно, что приютить собаку намеревалась женщина, узнавшая эту историю, но пес наотрез отказался идти с ней и не подпускает близко к себе людей. После этого сотрудники больницы построили для животного будку, чтобы оно не замерзло в холодное время года.

Похожая история произошла в китайском Ухане в 2020 году. Там пес местного жителя, который заразился коронавирусом и впоследствии скончался, три месяца ждал своего хозяина в больнице.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть