Протасевич готовит иск к Ryanair

Бывший главный редактор запрещенного в Белоруссии проекта NEXTA Роман Протасевич заявил, что готовит иск к ирландской авиакомпании Ryanair, на одном из самолетов которой он находился во время задержания в мае прошлого года в Минске. Об этом он заявил в своем Twitter.

Блогер подчеркнул, что является одним из самых заинтересованных в справедливом расследовании инцидента лиц. Также он отметил, что готов рассказать Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о возможной причастности оппозиционных сил к инциденту с самолетом этой компании в мае прошлого года.

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка Софья Сапега. После этого ее арестовали в Белоруссии на два месяца. Инцидент вызвал международный скандал.

Ранее Протасевич рассказал, что настоящими организаторами протестов в Белоруссии, начавшихся в августе 2020 года, были администраторы и владельцы популярных Telegram-каналов, а белорусская оппозиция играла лишь второстепенную роль.