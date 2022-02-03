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Хозяйка «самого грустного кота в мире» рассказала его счастливую историю

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pawsomepetsofficial/Instagram

Жительница Сан-Паулу Лариса Ямагучи рассказала изданию Daily Mail историю своей необычной кошки «грустным лицом» по кличке Суши. Выяснилось, что странная внешность животного связана с редким кожным заболеванием: синдромом Элерса-Данлоса (EDS).

«Генетическое состояние влияет на соединительную ткань из-за недостатка коллагена, что приводит к необычно эластичной и хрупкой коже. Из-за этого состояния у Суши дряблая и чувствительная кожа, что придает ему обвисшее и грустное выражение лица», — поясняет газета.

Лариса Ямагучи приютила беспородного кота в 2016 году, когда тот был еще котенком. Однако тогда она мало знала о его состоянии.

«Мой друг, который спасает животных, прислал несколько фотографий Суши. Тот был крошечным черным котом, и я сразу поняла, что хочу забрать его... На снимке он выглядел как обычный черный кот, но когда я увидела его, поняла, что у него другое лицо. Я и не думала, что это может быть генетическое заболевание», — рассказывает женщина.

Четыре года Лариса посещала ветеринаров из-за проблемной кожи питомца, пока не нашла в интернете историю похожего кота.

«Я потратила 800 фунтов стерлингов (примерно $1000) и множество разных лекарств, но ничего не помогало... После того, как мы нашли похожую кошку в интернете, и обратились к кошачьему дерматологу. Для врача это было настоящим шоком. Она сказала, что в последний раз видела такого кота, как Суши, более 10 лет назад», — поделилась историей Лариса.

Она рассказала, что после новости о заболевании сильно испугалась, но потом взяла себя в руки. По ее словам, EDS действует на животных по разному. В случае Суши болезнь делает очень эластичной кожу лица. Из-за этого морда животного обвисает, приобретая «грустный» вид. Кроме того, кота постоянно беспокоит зуд. Однако хозяйка трепетно заботится о нем.

Сейчас «грустный кот» ведет счастливую жизнь в компании трех кошек. При этом его внешний вид не оставляет людей равнодушными.

«Люди говорят, что он все время выглядит грустным. Некоторые люди шокированы или напуганы, некоторые влюбляются в него с первого взгляда, а другие смеются над ним...», — рассказывает хозяйка.

В настоящее время Лариса, используя аккаунты кота Суши в соцсетях, распространяет информацию о EDS и развенчивает мифы о заболевании. Женщина рассказала, что завела аккаунты еще до того, как они узнали о болезни, так как друзья говорили ей, что люди должны видеть кота с таким необычным лицом. Сейчас она использует эти аккаунты как платформы для распространения знаний и осведомленности об EDS.

Ранее благодаря своей необычной внешности слепой кот из Англии стал звездой TikTok.

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