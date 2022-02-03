В России планируют штрафовать людей, покупающих алкоголь подросткам

В Государственную думу внесли законопроект, которым предлагается штрафовать граждан, приобретающих алкоголь и психоактивные вещества несовершеннолетним. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующий проект закона внесен в Госдуму Государственным советом Удмуртской республики. Изменения затронут статью 6.10 КоАП.

В настоящее время за вовлечение детей в употребление указанных продуктов штраф не возлагается, в связи с тем нарушители уходят от ответственности, пояснили авторы инициативы.

По мнению законодателей необходимость принятия такого закона появилась на фоне того, что во многих случаях алкогольную и спиртосодержащую продукцию по просьбе подростков приобретают для них взрослые граждане.

Ранее в Совфеде предложили отзывать гражданство за незаконное производство алкоголя. Поправки планируют внести в президентский законопроект «О гражданстве РФ».