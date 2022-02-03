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Глава отдела ГИБДД в Петербурге заступился за инспекторов, сломавших руку оперативнице

Начальник отдела ГИБДД в Петербурге назвал работу инспекторов, сломавших руку девушке, правомерной

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Начальник отдела ГИБДД по Василеостровскому району Андрей Невмержицкий назвал действия своих сотрудников, которые сломали руку сотруднице уголовного розыска, правомерными.

Также он опроверг слухи о своем увольнении.

«Бред сивой кобылы. Я работал и работаю. Уволят меня, расстреляют, ничего от этого не изменится. Я считаю действия своих сотрудников правомерными», — сказал Невмержицкий «Фонтанке.ру».

Ранее два инспектора ГИБДД избили сотрудницу уголовного розыска прямо в отделении полиции. На улице она сделала им замечание — мужчины неудобно поставили свою машину на служебной парковке. В ответ инспекторы потребовали у девушки удостоверение полицейского, чтобы задержать ее и написать на нее рапорт. Полицейская отказалась и ушла в отделение, инспекторы нагнали ее, в итоге словесная перепалка переросла в драку. Мужчины жестко задержали сотрудницу угрозыска, сломав ей руку.

Позже в СМИ сообщили, что всех троих сотрудников полиции уволили после драки в дежурной части.

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