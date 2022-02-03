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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В России за сутки госпитализировали 17 792 человека с COVID-19

В России число госпитализаций с коронавирусом за сутки увеличилось на 3,4%

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Global Look Press

За минувшие сутки в России с коронавирусом были госпитализированы 17 792 человека, что на 3,4% больше по сравнению со 2 февраля, сообщает оперштаб.

В стране за сутки выздоровели 53 724 человека, это 10,9% больше по сравнению со 2 февраля 2022 года. Также за истекшие сутки было выявлено 155 768 зараженных коронавирусом, зафиксировано 667 летальных исхода.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 12 284 564 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 333 357 летальных исходов, выздоровели 10 390 732 человека, следует из данных статистики.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что рост заболеваемости коронавирусом в России еще будет продолжаться некоторое время. В ведомстве уточнили, что в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге уже в текущий момент доминирует штамм коронавируса «омикрон», у которого отмечается большая заразность, чем у «дельты», поэтому и рост такой стремительный.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
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