В России за сутки госпитализировали 17 792 человека с COVID-19

За минувшие сутки в России с коронавирусом были госпитализированы 17 792 человека, что на 3,4% больше по сравнению со 2 февраля, сообщает оперштаб.

В стране за сутки выздоровели 53 724 человека, это 10,9% больше по сравнению со 2 февраля 2022 года. Также за истекшие сутки было выявлено 155 768 зараженных коронавирусом, зафиксировано 667 летальных исхода.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 12 284 564 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 333 357 летальных исходов, выздоровели 10 390 732 человека, следует из данных статистики.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что рост заболеваемости коронавирусом в России еще будет продолжаться некоторое время. В ведомстве уточнили, что в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге уже в текущий момент доминирует штамм коронавируса «омикрон», у которого отмечается большая заразность, чем у «дельты», поэтому и рост такой стремительный.