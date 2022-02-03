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Российский треш-стример устроил драку в Азии

Стример VJLink побил двоих человек в Таиланде

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Российский стример под ником VJLink (27-летний Кирилл Зырянов) избил двоих человек в Таиланде, нападения были сняты на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Находясь на острове Пхукет мужчина сначала ударил по лицу девушку.

Вскоре треш-стример избил в фойе отеля еще одного человека. Причина драки неизвестна. Также нет информации, был ли пьян Зырянов во время конфликта.

В настоящий момент сведений о том, задержан ли россиянин после драки в гостинице, нет.

По данным Telegram-канала, ранее к VJLink приходила полиция после его провокаций и роликов в сети, но обвинения предъявить не смогли. Зырянов объяснял, что его ролики были постановочными. Во время стрима, который устроили в квартире VJLink, в течение нескольких суток удерживали мужчину и издевались над ним. Один из зрителей, увидев это, обратился в МВД.

Ранее тиктокера Павла Прокудина обвинили в избиении женщин во время стрима.

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