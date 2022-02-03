Профессор назвал способы защиты от подвида «Омикрона»

Для защиты от нового подвида «омикрон»-штамма коронавируса следует придерживаться общеизвестных рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции. Об этом заявил в интервью NBC профессор Университета Северной Каролины Дирк Диттмер.

По его словам, речь идет о вакцинации, при необходимости использовании «бустерной» дозы, а также о соблюдении мер социального дистанцирования и ношении масок при контактах с окружающими людьми.

Диттмер подчеркнул, что для предотвращения появления новых штаммов коронавируса необходимо прервать его передачу по всему миру.

Он отметил, что пока в мире сохраняется очень высокий уровень заболеваемости COVID-19.

Ранее вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что штамм коронавируса «омикрон» обладает повышенной заразностью, поэтому люди могут столкнуться со случаями повторного заражения этим вариантом COVID-19.

До этого руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал «Газете.Ru», что научные исследования «омикрона» свидетельствуют о том, что этот штамм коронавируса меньше проникает в легкие, чем другие варианты.