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Профессор назвал способы защиты от подвида «Омикрона»

Профессор Диттмер: для защиты от подвида «омикрона» ВА.2 нужно вакцинироваться и носить маски

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Для защиты от нового подвида «омикрон»-штамма коронавируса следует придерживаться общеизвестных рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции. Об этом заявил в интервью NBC профессор Университета Северной Каролины Дирк Диттмер.

По его словам, речь идет о вакцинации, при необходимости использовании «бустерной» дозы, а также о соблюдении мер социального дистанцирования и ношении масок при контактах с окружающими людьми.

Диттмер подчеркнул, что для предотвращения появления новых штаммов коронавируса необходимо прервать его передачу по всему миру.

Он отметил, что пока в мире сохраняется очень высокий уровень заболеваемости COVID-19.

Ранее вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что штамм коронавируса «омикрон» обладает повышенной заразностью, поэтому люди могут столкнуться со случаями повторного заражения этим вариантом COVID-19.

До этого руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал «Газете.Ru», что научные исследования «омикрона» свидетельствуют о том, что этот штамм коронавируса меньше проникает в легкие, чем другие варианты.

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Коронавирус 2019-nCoV
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