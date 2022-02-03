Комитет нацбезопасности Казахстана начал работу по переформатированию своей деятельности

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана приступил к работе по переформатированию своей деятельности. Об этом сообщает ТАСС.

«Во исполнение поручений главы государства, озвученных 11 января на пленарном заседании Мажилиса (нижней палаты) парламента и 27 января на заседании Совета безопасности, в КНБ началась работа по переформатированию деятельности ведомства. Создана специальная рабочая группа по оценке и оптимизации структуры, задач и функций органов КНБ, в том числе Пограничной службы и Службы специального назначения «А», — говорится в заявлении пресс-службы КНБ.

Там отметили, что отдельно выделены вопросы перестройки деятельности и укрепления подразделений по борьбе с терроризмом, транснациональной оргпреступностью и международным наркобизнесом, а также по обеспечению экономической безопасности. Также вырабатываются меры по усилению боеготовности личного состава.

Ранее правительство Казахстана одобрило постановление, согласно которому министрам, депутатам и главам городов республики не будет увеличиваться заработная плата.