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В Нижегородской области рабочего расплющило бетонной плитой на стройке

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РИА «Новости»

В Нижегородской области 44-летнего мужчину раздавило бетонной плитой. Об этом сообщает СК по области.

По данным следствия, во время строительства производственно-складских помещений мебельной фабрики на мужчину упала многотонная бетонная плита перекрытия 2-го этажа. Пострадавший скончался на месте.

Известно, что погибший рабочий работал в подрядной организации, выполняющей строительные работы. В настоящее время следователи изымают необходимую техническую документацию, опрашивают очевидцев.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области водитель фуры насмерть придавил 45-летнего автомойщика.

По данным издания, водитель грузовика «Скания» выезжал из помещения автомойки, когда машина внезапно забуксовала. Фура покатилась назад и насмерть придавила 45-летнего работника автомойки, который в этот момент закрывал ворота.

От полученных травм он скончался до приезда скорой помощи. Мужчина только что устроился на новую работу, это был его первый рабочий день.

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