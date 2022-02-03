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Нутрициолог назвал условие смертельной опасности помидоров

Нутрициолог Розанова: выращенные у дороги томаты могут содержать соли тяжелых металлов

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Екатерина Лызлова/РИА «Новости»

Нутрициолог Мария Розанова рассказала, что некачественные помидоры могут привести к непоправимым последствиям для здоровья, а в отдельных случаях – вызвать кому. Об этом сообщает «Пятый канал».

По ее словам, если томаты были выращены у дороги или у химических заводов, то они могут содержать соли тяжелых металлов. Употребление таких овощей может привести к отравлению и образованию камней в почках.

Розанова добавила, что помидоры также могут спровоцировать кому. Ее могут вызвать незрелые томаты, которые содержат ядовитое органическое вещество – соланин. Однако в таком виде овощ опасен только в огромных количествах.

Ранее диетолог Елена Кален перечислила продукты, которые вызывают у человека бессонницу. Она уточнила, что к таким продуктам относятся жареное мясо, помидоры, баклажаны, консервированные продукты, соления, авокадо и сыр с плесенью.

По словам Кален, в этих продуктах может содержаться большое количество тирамина — аминокислоты, которая в организме преобразуется в норадреналин (гормон стресса).

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