Четыре россиянина получили сроки за похищение людей

Суд в Хабаровском крае приговорил четверых человек к заключению на срок от 7,5 до 10 лет колонии строго режима за похищение девушки и мужчины. Об этом говорится на сайте следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

На скамье подсудимых оказались четверо жителей Ульчского района 48, 24, 20 и 26 лет. Суд признал их виновными по п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия».

Само преступление произошло в ночь на 7 апреля 2020 года в поселке Мариинский рейд.

Трое мужчин в состоянии опьянения обманом выманили девушку из дома, после чего напали и насильно затащили в автомобиль.

В результате девушке удалось сбежать и она позвонила своему отчиму. Когда мужчина вступился за падчерицу, похитители и присоединившийся к ним четвертый мужчина, его избили с требованием не сообщать о случившемся в правоохранительные органы. Отчим похищенной получил легкий вред здоровью.

Ранее в Подмосковье задержали убийцу похищенной матери двоих детей.