Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Комитет нацбезопасности Казахстана начал работу по переформатированию своей... 07:11
Первая тренировка сборной России по хоккею в Пекине отменена 07:10
В Нижегородской области рабочего расплющило бетонной плитой на стройке 07:10
Instagram удалил страницу Шнурова после скандала с Собчак 06:58
В России отправку военных США в Европу назвали «безответственной политикой» 06:54
Срок подачи заявок на командный турнир фигуристов перенесли из-за ПЦР-тестов 06:50
Глава МИД ДНР заявила, что поставка оружия Украине ведет к обстрелу Донбасса 06:46
Четыре россиянина получили сроки за похищение людей 06:42
Нутрициолог назвал условие смертельной опасности помидоров 06:33
Российским фигуристам запрещено разговаривать со СМИ на Олимпиаде 06:30

Житель Татарстана убил двух своих собутыльников и лег с ними спать

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

В Татарстане 60-летний мужчина зарезал двух своих собутыльников, уложил тела на кровать и лег с ними спать. Об этом сообщает портал PROKazan.

Перед смертью один из раненых успел позвонить родным, те вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов и обнаружили обвиняемого, который спал рядом с телами убитых.

По данным следствия, мужчине грозит до 20 лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Башкирии против бывших супругов 35 и 27 лет возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве инвалида и хищении денег с банковского счета. Об этом сообщает СК по Республике Башкортостан.

По данным следствия, у обвиняемой был долг перед ее бывшим сожителем в размере 30 тыс. рублей. Чтобы не возвращать деньги, она задумала убить вместе с бывшим супругом своего кредитора.

В ночь на 26 марта 2021 года обвиняемые пришли к своей жертве домой и заявили, что намерены отдать долг. Когда мужчина впустил подозреваемых, они начали наносить ему удары ножом.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть