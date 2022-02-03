Житель Татарстана убил двух своих собутыльников и лег с ними спать

В Татарстане 60-летний мужчина зарезал двух своих собутыльников, уложил тела на кровать и лег с ними спать. Об этом сообщает портал PROKazan.

Перед смертью один из раненых успел позвонить родным, те вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов и обнаружили обвиняемого, который спал рядом с телами убитых.

По данным следствия, мужчине грозит до 20 лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Башкирии против бывших супругов 35 и 27 лет возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве инвалида и хищении денег с банковского счета. Об этом сообщает СК по Республике Башкортостан.

По данным следствия, у обвиняемой был долг перед ее бывшим сожителем в размере 30 тыс. рублей. Чтобы не возвращать деньги, она задумала убить вместе с бывшим супругом своего кредитора.

В ночь на 26 марта 2021 года обвиняемые пришли к своей жертве домой и заявили, что намерены отдать долг. Когда мужчина впустил подозреваемых, они начали наносить ему удары ножом.