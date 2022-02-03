В Свердловской области мать зарезала младенца и попыталась покончить с собой

В селе Клевакинское Свердловской области мать зарезала своего девятимесячного ребенка. Об этом сообщает портал ku66.ru.

По данным издания, после этого 22-летняя мать попыталась покончить с собой.

«Сейчас в деревне все оцеплено, в школу детей не повели, родители боятся. Причина неизвестна, муж в психушке на учете. Она сама немножко с головой не дружит», — цитирует издание одного из местных жителей.

Ранее в Омской области отчим задушил четырехлетнюю падчерицу за просьбу включить мультфильм. Об этом сообщает «Омск-Информ».

По данным издания, ночью ребенок попросил пьяного 38-летнего отчима включить мультики, что вызвало недовольство мужчины. Он набросился на девочку и задушил ее.

Из-за шума проснулась мать, она вызвала скорую помощь и полицию, но помочь ребенку они не успели.

На мужчину заведено уголовное дело по статье «Убийство». Все обстоятельства дела выясняются, расследование продолжается.