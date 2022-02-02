В Краснодарском крае затопило федеральную трассу

Федеральную трассу, связывающую Новороссийск и Краснодар, затопило, что стало причиной пробок, сообщает РЕН ТВ.

Под водой оказался участок между поселком Афипским и станицей Северской.

Как сообщает «Кубань-ТВ», из-за таяния снега в городе оказались подтоплены более 60 участков дорог. Местами вода дошла до ступеней подъездов.

По данным МЧС, в 25 муниципальных образованиях края из-за подтоплений ввели режим повышенной готовности. В регионе остаются подтопленными 781 придомовая территория, из них в 254 дома зашла вода, а также 67 низменных участков автомобильных дорог в 16 населенных пунктах 4 муниципальных образований — Славянском, Темрюкском, Красноармейском, Горячеключевском районах и самом Краснодаре. Самая сложная обстановка наблюдается в Славянском районе, где подтоплено 688 придомовых территорий, отметили в ведомстве. МЧС задействовало для откачки воды мотопомпы, пожарную и ассенизаторскую технику.

Между тем синоптики обещают жителям Краснодара потепление и осадки, а затем температура опустится ниже нуля. В МЧС предупредили жителей региона о подтоплениях из-за подъема уровня рек.